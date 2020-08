Un medico di famiglia nella squadra di De Cesare: la dottoressa Ianiro candidata con Chi ama Chieti (Di sabato 8 agosto 2020) Gabriella Ianiro, medico di famiglia, è il nuovo acquisto della coalizione del candidato sindaco Paolo De Cesare, nella lista Chi ama Chieti. La presentazione si è svolta questa mattina, nella sede ... Leggi su chietitoday

ilpost : È stato individuato in un'azienda agricola grazie alla segnalazione di un medico di famiglia: 97 persone sono risul… - chetempochefa : Non voleva più parlare o mangiare, aveva tentato il suicidio già lo scorso anno, ma il padre lo aveva salvato. Ieri… - amoiwifi : Federico Fritzenwalden Guido di Un medico in famiglia e di Che Dio ci aiuti Mufasa Giuliano de' Medici - antoninobadessa : RT @mbenzoni: #AliGhezawi aveva 14 anni, una famiglia e sogni, non aveva un #permesso di #soggiorno, una casa, la possibilità di andare a s… - Antonio85376507 : @francescodelu11 @campaninimarco Fatta dal medico di famiglia. Altri vogliono solo quella dello specialista della ASL. -

Ultime Notizie dalla rete : medico famiglia Un medico di famiglia nella squadra di De Cesare: la dottoressa Ianiro candidata con Chi ama Chieti ChietiToday Positivo al Covid dopo viaggio di lavoro in Albania

(ANSA) - PERUGIA, 08 AGO - Ancora un caso di coronavirus d'importazione registrato dall'Usl Umbria 2 nel territorio della provincia di Terni: a risultare positivo è stato questo volta un uomo di Orvie ...

Morte Maya Gargiulo, migliorano le condizioni dell'amica investita con lei

Sono state giudicate guaribili in 30 giorni le lesioni riportate da A.L., la 14enne rimasta ferita nell'incidente avvenuto all'una di questa notte in piazza Carlo III a Napoli, nel quale è morta Maya ...

(ANSA) - PERUGIA, 08 AGO - Ancora un caso di coronavirus d'importazione registrato dall'Usl Umbria 2 nel territorio della provincia di Terni: a risultare positivo è stato questo volta un uomo di Orvie ...Sono state giudicate guaribili in 30 giorni le lesioni riportate da A.L., la 14enne rimasta ferita nell'incidente avvenuto all'una di questa notte in piazza Carlo III a Napoli, nel quale è morta Maya ...