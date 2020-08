Treviso, il focolaio tra migranti preoccupa Regione e Comuni (Di sabato 8 agosto 2020) Delle 281 le persone ammassate all'interno dell'ex caserma Serena di Casier, 246 sono positivi; tra cui 11 operatori della Nova Facility. Indagini in corso per accertare le responsabilità Leggi su tg.la7

LegaSalvini : ?? ++ ULTIM'ORA ++ EMERGENZA IMMIGRAZIONE A TREVISO, SALGONO A 244 I POSITIVI ALLA EX CASERMA SERENA Il più grande… - matteosalvinimi : Non c'è pace a Treviso, Caserma Serena (133 immigrati positivi su 293, principale focolaio Covid italiano): SOMMOSS… - matteosalvinimi : ??Purtroppo ancora violenza alla Caserma Serena di Treviso, principale focolaio Covid (importato) in Italia: un 'os… - eurolex2015 : RT @GHINODITACCO18: Il governo dovrebbe essere messo sotto processo per procurata pandemia. A Treviso il più grande focolaio di Covid in It… - DanielaScalcob : RT @magicaGrmente22: Focolaio migranti nella caserma Serena, l'Ulss querela il gestore. Prefetto contro i politici -

Ultime Notizie dalla rete : Treviso focolaio Focolai a Treviso e Jesolo. Danni alle imprese: «Picco di disdette per il caos contagi» Il Gazzettino Treviso, il focolaio tra migranti preoccupa Regione e Comuni

Delle 281 le persone ammassate all'interno dell'ex caserma Serena di Casier, 246 sono positivi; tra cui 11 operatori della Nova Facility. Indagini in corso per accertare le responsabilità ...

A Treviso il più grande focolaio d'Italia di Coronavirus

C'è un caso Treviso. E' qui, in un'ex caserma trasformata in centro di accoglienza per richiedenti asilo il più grande focolaio d'Italia. Al momento sono 246 i contagiati su 300 profughi che vivono ne ...

Delle 281 le persone ammassate all'interno dell'ex caserma Serena di Casier, 246 sono positivi; tra cui 11 operatori della Nova Facility. Indagini in corso per accertare le responsabilità ...C'è un caso Treviso. E' qui, in un'ex caserma trasformata in centro di accoglienza per richiedenti asilo il più grande focolaio d'Italia. Al momento sono 246 i contagiati su 300 profughi che vivono ne ...