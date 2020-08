Streetwear e moda, il matrimonio continua? (Di sabato 8 agosto 2020) Chissà se Shawn Stussy e James Jebbia, considerati i padri fondatori dello Streetwear, rispettivamente ideatori dei marchi Stüssy e Supreme, avevano previsto quello che sarebbe successo. Il loro mondo, legato al surf californiano e all’hip-hop newyorkese, oggi influenza la moda più che mai. Secondo un report di Pwc commissionato dal celebre blog di settore Hypebeast, tute, felpe e cappellini rappresentano il 10% del mercato del lusso globale. PH: Paul Jon Jeong Tutti i grandi marchi sono coinvolti: il gruppo LVMH, dopo aver arruolato Virgil Abloh per la linea maschile di Louis Vuitton e Kim Jones per quella di Dior, ora punta tutto su Matthew Williams da Givenchy. Intanto, non c’è stilista che non abbia investito in almeno una collaborazione, tra cui Prada (con adidas) e Valentino (con Onitsuka Tiger). Alcuni ... Leggi su iodonna

Tutti i grandi marchi sono coinvolti: il gruppo LVMH, dopo aver arruolato Virgil Abloh per la linea maschile di Louis Vuitton e Kim Jones per quella di Dior, ora punta tutto su Matthew Williams da Givenchy.

