Stadio della Roma, la Giunta capitolina dà il via libera all’unificazione di via Ostiense con via del Mare (Di sabato 8 agosto 2020) La Giunta capitolina ha approvato le due delibere necessarie e propedeutiche per l’approvazione del provvedimento finale relativo al progetto del nuovo Stadio a Tor di Valle, ovvero la convenzione urbanistica che dovrà essere sottoscritta tra Roma Capitale e il soggetto attuatore. La Giunta capitolina ha dato via libera alla delibera con lo schema di Accordo di collaborazione tra Roma Capitale e Città Metropolitana di Roma relativo all’adeguamento del progetto definitivo dell’unificazione della via del Mare e della via Ostiense, nel tratto tra il GRA e il cosiddetto Nodo Marconi. È stata anche approvata la ... Leggi su ilcorrieredellacitta

FcInterNewsit : Eriksen: 'Il mio primo ricordo della A è Ronaldo all'Inter. Barella mi fa venire infarti! Ci mancano i tifosi allo… - Acerbi_Fra : Si è conclusa un’altra stagione, sicuramente una delle più difficili e particolari della mia carriera ma insieme ci… - romatoday : Stadio della Roma, arriva il via libera della #giunta @virginiaraggi - bettape : RT @ale_ieva: La Giunta Capitolina approva delibera per realizzare Stadio della Roma. Tante opere anche per il #XMunicipio. Per continuare… - lazarismo : RT @FcInterNewsit: Eriksen: 'Il mio primo ricordo della A è Ronaldo all'Inter. Barella mi fa venire infarti! Ci mancano i tifosi allo stadi… -