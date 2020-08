Sta iniziando una forte ONDATA DI CALDO: già 40 gradi in Francia (Di sabato 8 agosto 2020) I primi giorni di agosto sono stati caratterizzati da un’ampia saccatura in un’ampia fetta d’Europa, ora però la situazione sta nuovamente cambiamento e le condizioni meteo climatiche si orienteranno nella direzione opposta. Una forte e duratura ONDATA di CALDO prenderà piede nell’Europa occidentale e si propagherà verso l’Europa centrale. Le temperature massime dovrebbero di nuovo spingersi localmente ben oltre 30°C e stante gli ultimissimi aggiornamenti modellistici il CALDO potrebbe estendersi fino a metà agosto. Le anomalie termiche di domenica 9 agosto Lo schema barico generale si sta letteralmente rivoltando. Un’Alta Pressione di blocco si sta già sviluppando nell’Europa occidentale, centrale, orientale e ... Leggi su meteogiornale

Caos dati in Spagna, aggiornamento in ritardo

La Spagna continua a essere nel mirino di tutti i paesi europei per il numero crescente di casi di persone positive al Covid: 315mila dall’inizio della pandemia quelli dichiarati dal governo. Ieri i n ...

