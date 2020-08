Roger Federer, il più grande tennista della storia? (Di sabato 8 agosto 2020) L’8 agosto 1981 nasce a Basilea Roger Federer. Il tennista svizzero, tuttora in attività, ha vinto 20 tornei del grande Slam, oltre alla Coppa Davis. Roger Federer è nato l’8 agosto 1981 a Basilea, in Svizzera. In ormai oltre vent’anni di carriera, il tennista elvetico ha frantumato qualsiasi record. E’ considerato universalmente uno dei più grandi interpreti della racchetta (il più grande?), nonché uno degli sportivi più incredibili. Roger Federer, i numeri della carriera È il giocatore che è stato più a lungo il numero 1 del mondo, sia come totale di settimane in vetta al ranking ... Leggi su newsmondo

