Napoli, 15enne muore investita mentre attraversa: stava tornando a casa. Alla guida 21enne (Di sabato 8 agosto 2020) Incidente mortale nella notte a Napoli. Due ragazze, di 15 e 14 anni, stavano attraversando la strada quando un’auto che procedeva verosimilmente a velocità sostenuta le ha investite. La 15enne ha perso la vita mentre l’amica, che di anni ne ha 14, se è rimasta ferita, con una frattura Alla gamba destra e una prognosi di 30 giorni. L’incidente è avvenuto a Piazza Carlo III. Alla guida dell’auto, una Smart a 4 posti, c’era un 21enne a cui gli agenti del sezione Infortunistica Stradale della Polizia Locale (coordinata dal capitano Antonio Muriano) hanno ritirato la patente. È stato poi accompagnato in ospedale per i prelievi ematici che riveleranno se aveva bevuto alcol o se era ... Leggi su ilfattoquotidiano

