MotoGp – Zarco in pole davanti a Quartararo, i big inseguono: la griglia di partenza del Gp di Brno (Di sabato 8 agosto 2020) Una griglia di partenza davvero particolare quella del Gp di Brno. Steccano un po’ tutti i big e allora ne approfitta Johann Zarco che si prende un’inaspettata pole position. Il francese si piazza davanti a Fabio Quartararo, scivolato durante l’ultimo giro. Completa la prima fila Franco Morbidelli, confermatosi veloce come per tutto il resto del weekend. Vinales è 5°, in mezzo ai fratelli Espargaro. Solo 10° Valentino Rossi. Per trovare Andrea Dovizioso bisogna scorrere la griglia fino alla 18ª posizione, peggior partenza in griglia della sua carriera. La griglia di partenza del Gp di Brno: 1ª fila: 1. ... Leggi su sportfair

