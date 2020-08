Milano-Sanremo 2020, lo sprint vincente di Van Aert: gli highlights (VIDEO) (Di sabato 8 agosto 2020) Il VIDEO con gli highlights e l’arrivo della Milano-Sanremo 2020, prima Classica Monumento di questa particolare stagione. Vittoria fantastica di Wout Van Aert, che sul traguardo di Via Roma ha bruciato in uno sprint a due il campione in carica Julian Alaphilippe. Il francese aveva dato spettacolo sul Poggio andando via da solo, ma il belga è rientrato in discesa e ha piazzato il colpo di reni vincente dopo 305 chilometri durissimi. Il gruppo arriva ad appena due secondi, terzo posto per Matthews davanti a Sagan e Nizzolo. Milano-Sanremo 2020: ORDINE DI ARRIVO E CRONACA LE PAGELLE Leggi su sportface

JumboVismaRoad : ???? Milano-Sanremo (1. UWT) ?? Milano - Sanremo ??? 305 km ? 11:00 ?? ~18:30 #? #milanosanremo ?? Eurosport - Eurosport_IT : CHE DUELLOOOOO!!! ???? Van Aert resiste all'attacco di Alaphilippe e vince la Milano-Sanremo 2020 una settimana dop… - Eurosport_IT : VAN AERT, ANCORA LUIIIIII ???? Dopo Strade Bianche, il belga vince anche la @Milano_Sanremo dopo un testa a testa d… - AaronHLandau : RT @LaStampa: Ciclismo: esulta Van Aert, la Milano-Sanremo laurea un nuovo fenomeno - sportface2016 : VIDEO - #Ciclismo Il finale e l'arrivo della #MilanoSanremo 2020, spettacolo di #VanAert ed #Alaphilippe sul Poggio -

