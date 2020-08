Messina, trovato cadavere di una donna: potrebbe essere quello di Viviana Parisi (Di sabato 8 agosto 2020) Il cadavere irriconoscibile di una donna è stato trovato nei boschi di Caronia (Messina), dove si cerca da sei giorni la dj Viviana Parisi, scomparsa con il figlio Gioele di 4 anni. Non si può al momento stabilire un collegamento certo tra il ritrovamento del corpo e la scomparsa di madre e figlio. Ritrovato cadavere … L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

Ultime Notizie dalla rete : Messina trovato

Il cadavere irriconoscibile di una donna è stato trovato nei boschi di Caronia (in provincia di Messina) dove si cerca da sei giorni la dj Viviana Parisi scomparsa con il figlio Gioele di 4 anni. Non ...MESSINA (ITALPRESS) – Il corpo senza vita di una donna è stato recuperato, nei boschi di Caronia, da una squadra dei vigili del fuoco di Messina, impegnata nel perlustramento della zona di campagna do ...