Maurizio Sarri è stato esonerato (Di sabato 8 agosto 2020) È giunta al capolinea l’avventura di Maurizio Sarri sulla panchina della Juventus. Manca solo l’ufficialità che è prevista a breve. Non è bastato, dunque, al tecnico toscano la conquista dello scudetto( il nono consecutivo) per evitare l’esonero. La precoce e inaspettata eliminazione negli ottavi di finale di Champions League per mano del Lione, unitamente allo scarso feeling con la squadra e le due sconfitte nelle finali di Supercoppa italiana e Coppa Italia, hanno reso impossibile la sua conferma. Agnelli: “I dirigenti e Ronaldo restano, riflessioni su Sarri” Già nell’immediato post-partita il Presidente della Juventus, Andrea Agnelli, aveva dichiarato che ci sarebbero state delle riflessioni sul conto dell’allenatore, che poi si sono ... Leggi su sport.periodicodaily

