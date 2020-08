Mauritius, disastro ambientale: una nave incagliata perde petrolio (Di sabato 8 agosto 2020) Una chiazza nera di petrolio che si sta allargando vicino al Blue Bay Marine Park. L’isola di Mauritius, nell’Oceano Indiano, sta fronteggiando una «crisi ambientale», come già la definiscono gli esperti: il greggio ha iniziato a fuoriuscire da una nave portarinfuse che si è incagliata a luglio a Pointe d’Esny. «Questa è la prima volta che ci troviamo di fronte a una catastrofe di questo tipo», ha ammesso il ministro della pesca, Sudheer Maudhoo, «e non siamo sufficientemente attrezzati per gestire questo problema». Leggi su vanityfair

