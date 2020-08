Martina Colombari vittima di body shaming per via del suo fisico tonico e snello (Di sabato 8 agosto 2020) Martina Colombari, che fascino da vendere per la ex Miss Italia! Le sue foto social sono una più bella dell’altra. Trasudano eleganza da ogni pixel. Mai volgare, eccessiva, fuori luogo, la seducente filantropa romagnola ha compiuto 45 anni lo scorso 10 luglio e ne dimostra praticamente la metà! Martina Colombari testimonial di Eleganza su Instagram Molto attiva su Instagram, dove condivide immagini che descrivono perfettamente il suo salutare stile di vita – alimentazione corretta e attività sportiva costante – Martina si mostra in tutto il suo splendore fisico. Testimonial di prodotti di bellezza e salute, nei recenti scatti social dove accavalla le gambe in minigonna è un vero colpo al cuore per i followers. Sempre in formissima, non ... Leggi su urbanpost

