Lasciami Andare di Stefano Mordini con Stefano Accorsi, Fuori Concorso Venezia 77 (Di sabato 8 agosto 2020) Lasciami Andare con Stefano Accorsi, Fuori Concorso Venezia 77. Quo Vadis, Aida? in Concorso a Venezia 77 Hideo kojima sarà trai giurati di Venezia 77 Lasciami Andare il film di Stefano Mordini (Liberi sognatoriil testimone invisibile), girato a Venezia chiuderà la 77ma Mostra Internazionale del Cinema di Venezia. Prodotto da Warner e Picomedia, il Film vede nel Cast Stefano Accorsi, Valeria Golino, Maya Sansa, Serena Rossi, Antonia Truppo, Lino Musella. Una produzione Warner Bros. Entertainment ... Leggi su spettacolo.periodicodaily

