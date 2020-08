La tragedia di Maya: travolta e uccisa a 15 anni su piazza Carlo III (Di sabato 8 agosto 2020) Si chiamava Maya Gargiulo la 15enne morta la scorsa notte, investita da una Smart guidata da un 21enne, in piazza Carlo III. Una tragedia terribile: la ragazzina aveva festeggiato soltanto lo scorso ... Leggi su napolitoday

Aveva compiuto 15 anni da qualche mese, lo scorso 28 maggio, Maya Gargiulo: è lei la ragazzina che, questa notte, è stata investita e uccisa da un'automobile in piazza Carlo III, nel cuore di Napoli, ...E’ una notizia drammatica quella che arriva da Napoli oggi 8 agosto 2020. Una serata di divertimento tra amiche, si è trasformata in una tragedia per due ragazze. Maya, aveva 15 anni: lei e la sua ami ...