Il Napoli chiude due operazioni: Di Lorenzo è una scommessa vinta da De Laurentiis (Di sabato 8 agosto 2020) Govanni Di Lorenzo ha saputo conquistare la fiducia di tutti in casa Napoli. Eppure, quando arrivò in Campania, non tutti erano contenti. Leggi su 90min

Ultime Notizie dalla rete : Napoli chiude Agosto a Napoli, la maggior parte di negozi e ristoranti non chiude: rischio crac Il Mattino Napoli, ci vuole il coraggio di saper aspettare

Tre anni e mezzo fa, per la sfida contro il Real, il Napoli di Sarri si presentò a Madrid con il talismano Maradona, che diede la carica alla squadra negli spogliatoi: arrivò subito ...

Barcellona-Napoli in radio: radiocronaca diretta su Radio Kiss Kiss Napoli e Kiss Kiss Italia

Per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League, si gioca questa sera alle 21:00 al Camp Nou, ovviamente a porte chiuse, Barcellona-Napoli. In virtù dell’1-1 scaturito al San Paolo il 25 feb ...

