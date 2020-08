GP Repubblica Ceca 2020, Vinales: “Seconda fila non il massimo, sono comunque contento” (Di sabato 8 agosto 2020) “Partiamo dalla seconda fila, sicuramente non è il massimo, ma abbiamo l’opportunità di partire bene. Potevamo piazzarci secondi o terzi, ma guardiamo avanti con fiducia”. Lo ha affermato Maverick Vinales al termine delle qualifiche del Gran Premio della Repubblica Ceca il cui risultato per lo spagnolo è un quinto tempo che lo relega alla seconda fila domani in gara: “Abbiamo salvato la situazione. Non ho potuto fare l’ultimo time attack – aggiunge il pilota della Yamaha ai microfoni di Sky Sport – ma sono riuscito a essere quinto, quindi sono comunque contento“. Leggi su sportface

