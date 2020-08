Gazzetta: Gattuso fa una richiesta ai veterani per la gara di stasera con il Barcellona (Di sabato 8 agosto 2020) Nell'edizione odierna della Gazzetta dello Sport si parla di un retroscena relativo ad una richiesta fatta da Gattuso ai veterani della squadra. L'allenatore azzurro si è rivolto specialmente a Insigne, Mertens e Callejon ai ... Leggi su 100x100napoli

100x100Napoli : La partita col Barcellona peserà su durata e conistenza del rinnovo del contratto di Gattuso - napolista : Gazzetta: Barcellona-Napoli, Gattuso ha cinque buoni motivi per provarci Il Barcellona si presenta alla sfida con l… - SiamoPartenopei : GAZZETTA - Napoli, ora o mai più! Il Barcellona ha cinque problemi. Gattuso vuole la grande impresa - SiamoPartenopei : Gazzetta tifa Napoli: Gattuso deve provarci, ci sono 5 motivi per credere nell'impresa al Camp Nou - 100x100Napoli : La richiesta di Gattuso ai veterani della squadra in vista della gara di stasera -