Gabriel Garko smentisce su Instagram la partecipazione al GF Vip 5 (Di sabato 8 agosto 2020) Gabriel Garko non parteciperà ad alcun reality: il tenebroso attore è ricorso ad Instagram per smentire la sua presunta partecipazione alla quinta edizione del GF Vip. L’indiscrezione era stata lanciata da Patrizia De Blanck che, in una recente intervista, si era lasciata sfuggire i nomi di alcuni nuovi concorrenti del Grande Fratello Vip, tra questi: Elisabetta Gregoraci, Flavia Vento e – appunto – Gabriel Garko. “Non ho capito bene cosa sia successo…ma scrivo queste righe per smentire la mia partecipazione al GF Vip. Bacioni”, queste le frasi che l’attore ha condiviso sul suo profilo, negando in questo modo la fake news che è circolata negli ultimi giorni. L’attore, d’altronde, non ha ancora ... Leggi su dilei

