Formula 1 in tv, dove vedere il Gp Silverstone (orari diretta Sky e differita TV8) (Di sabato 8 agosto 2020) Si stanno scaldando i motori per la nuova tappa della Gran Premio di Formula 1, che torna a Silverstone per il secondo appuntamento consecutivo sul tracciato britannico. L’incontro è quello delle grandi occasioni, dato che questo weekend si festeggia i settant’anni del Mondiale di Formula 1 nella gara rinominata, per l’occasione, GP del 70° Anniversario 2020. Dopo il successo su tre ruote della scorsa settimana, sempre sul circuito di casa, il pilota della Mercedes Lewis Hamilton si è portato a 30 punti di vantaggio in classifica dopo quattro gare. Il successo finale, dunque, appare quasi scontato, ma nonostante i pronostici si attende una gara da ultimo respiro. La pole position è stata conquistata da Valtteri Bottas, secondo il compagno della Mercedes Lewis Hamilton, per una prima fila ... Leggi su ilfattoquotidiano

SILVERSTONE - "Forse è più realistico dove siamo oggi, sicuramente sulle medie avevamo un buon passo ma quando abbiamo messo le soft abbiamo perso qualcosa: abbiamo fatto tantissima fatica a tenere le ...

F1 GP 70° Anniversario 2020: penalità per Ocon, Vettel partirà undicesimo

Colpo di scena a Silverstone (Gran Bretagna), dove nel weekend andrà in scena il Gran Premio del 70° Anniversario della F1. Al termine delle qualifiche, infatti, è stato penalizzato Esteban Ocon, pilo ...

