Escursionista cade a 1.700 metri di quota vicino al Lago di Prescegallo (Di sabato 8 agosto 2020) Gerola, Sondrio,, 8 agosto 2020 - Intervento oggi pomeriggio, sabato 8 agosto 2020, per soccorrere un'Escursionista di Roma di 64 anni. La donna si trovava nelle vicinanze della località Lago di ... Leggi su ilgiorno

lecco_notizie : Incidente in montagna. Cade escursionista alla croce di Giumello: elisoccorsa - mondofelice6 : RT @StampaCuneo: Cade lungo il sentiero tra la diga del Chiotas e il lago delle Rovine, grave escursionista cuneese - vco24news : Infortunio in Devero, escursionista cade sul sentiero dell’alpe Forno. Elitrasportato - Giacinto_Bruno : Cade lungo il sentiero tra la diga del Chiotas e il lago delle Rovine, grave escursionista cuneese - solops : Lago delle Rovine, escursionista 67enne cade in una scarpata: salvo -

Ultime Notizie dalla rete : Escursionista cade Escursionista cade a 1.700 metri di quota vicino al Lago di Prescegallo Il Giorno Escursionista cade a 1.700 metri di quota vicino al Lago di Prescegallo

Gerola (Sondrio), 8 agosto 2020 - Intervento oggi pomeriggio, sabato 8 agosto 2020, per soccorrere un'escursionista di Roma di 64 anni. La donna si trovava nelle vicinanze della località Lago di Pesce ...

Inciampa e cade durante una camminata a Oropa, salvata da due escursionisti di passaggio

Attimi di apprensione nel pomeriggio di oggi, 7 agosto, per un incidente sul sentiero delle Pisse, a Oropa. A rimanere coinvolta una biellese che, dopo essere inciampata durante il cammino, è caduta i ...

Gerola (Sondrio), 8 agosto 2020 - Intervento oggi pomeriggio, sabato 8 agosto 2020, per soccorrere un'escursionista di Roma di 64 anni. La donna si trovava nelle vicinanze della località Lago di Pesce ...Attimi di apprensione nel pomeriggio di oggi, 7 agosto, per un incidente sul sentiero delle Pisse, a Oropa. A rimanere coinvolta una biellese che, dopo essere inciampata durante il cammino, è caduta i ...