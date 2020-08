Drogato in auto uccise donna. È libero dopo appena un anno (Di sabato 8 agosto 2020) Valentina Raffa Prima una lieve condanna per omicidio stradale, ora scarcerato. I parenti della vittima: "Dov'è la giustizia?" Ragusa Prima una condanna flebile per omicidio stradale aggravato e ora arriva la scarcerazione. È un Paese sotto choc quello che ha assistito alla rimessa in libertà del 35enne sciclitano Carmelo Ferraro che ha scontato appena un anno ai domiciliari per avere stroncato la vita di una giovane mamma travolgendola con la sua auto che guidava sotto effetto di metadone e cocaina. Soltanto il 23 giugno scorso Ferraro era stato condannato a 4 anni e 6 mesi con patteggiamento e revoca della patente, e a soli 46 giorni dalla condanna è un uomo libero. «Dov'è la giustizia in Italia?», si interrogano addolorati i familiari che non possono accettare la ... Leggi su ilgiornale

Nopecoroni : #VARI COME SI INCATTIVISCE LA GENTE,A RAGUSA UCCIDE UNA 24ENNE,IN AUTO DROGATO,DOPO UN ANNO E' LIBERO!!! I FAMIGLIA… - NewSicilia : Scontro tra due auto a #Canicattì: Conducenti feriti. Individuato 30enne alla guida ubriaco e drogato.… - Frances25551623 : RT @marvac66: Corso Francia, ecco il 'giochino' del semaforo rosso: si corre tra le auto che sfrecciano - salernonotizie : Travolta da un’auto 18enne perde una gamba: investitore drogato e ubriaco -

Ultime Notizie dalla rete : Drogato auto Drogato in auto uccise donna. È libero dopo appena un anno ilGiornale.it Assistenza e welfare per disabili e non autosufficienti, la denuncia dei sindacati “Silenzio da Regione”

Su anziani, non autosufficienti, disabili, cioè sulle fasce più deboli della popolazione, “prosegue il silenzio della Regione sia in termini di welfare che di sanità”: lo denunciano, in una nota congi ...

Drogato, travolse e uccise giovane mamma. E' libero

Scicli - E' tornato in libertà Carmelo Ferraro, lo sciclitano 35enne che un anno fa in luglio, a Cava d'Aliga, travolse e uccise Martina Aprile, giovane mamma che ha lasciato un figlio con problemi ps ...

Su anziani, non autosufficienti, disabili, cioè sulle fasce più deboli della popolazione, “prosegue il silenzio della Regione sia in termini di welfare che di sanità”: lo denunciano, in una nota congi ...Scicli - E' tornato in libertà Carmelo Ferraro, lo sciclitano 35enne che un anno fa in luglio, a Cava d'Aliga, travolse e uccise Martina Aprile, giovane mamma che ha lasciato un figlio con problemi ps ...