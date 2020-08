Dl agosto, le imprese hanno due anni per pagare le tasse sospese (Di sabato 8 agosto 2020) Ma il 50% del dovuto durante il lockdown dovrà essere saldato nel 2020. Rinviati gli acconti per gli autonomi. Ecco le misure nel dl agosto. Leggi su quotidiano

