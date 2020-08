Cosa non torna nella versione di Conte sulla (mancata) zona rossa ad Alzano e Nembro (Di sabato 8 agosto 2020) Tante ombre e poche luci nella ricostruzioni di quanto accaduto in Val Seriana, con la mancata istituzione della zona rossa della quale si continua a discutere alla luce della pubblicazione dei verbali del Comitato tecnico-scientifico, non più secretati. Quelli che hanno visto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte già finire sotto accusa per la scelta di istituire il lockdown in tutto il Paese, quando gli esperti suggerivano misure graduate soprattutto in un Sud Italia molto meno colpito dal Covid-19. E che ora chiamano in causa il premier anche nel rimbalzo di responsabilità con la Regione per la gestione dei Comuni di Alzano Lombardo e Nembro. L’Eco di Bergamo ha pubblicato un verbale in cui, il 3 marzo 2020, il Comitato ... Leggi su ilparagone

Ultime Notizie dalla rete : Cosa non Bugia al marito e i 20 minuti: che cosa non torna sulla mamma dj ilGiornale.it Il giallo di Caronia: continuano le ricerche del piccolo Giole

Sono continuate nella notte da parte dei vigili del fuoco, e proseguono oggi con l’aiuto delle forze dell’ordine, le ricerche del piccolo Giole, il bambino di 4 anni scomparso con la madre il 3 agosto ...

CoViD-19: avere avuto il raffreddore può aiutare?

La precedente esposizione a coronavirus che danno comuni raffreddori ha un effetto protettivo contro la CoViD-19? Uno studio sul sistema immunitario. Alcune persone che non hanno mai contratto la CoVi ...

