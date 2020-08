Champions: la Juve vince con il Lione ma è eliminata. Stasera Barcellona-Napoli (Di sabato 8 agosto 2020) Era la tappa-chiave della stagione, per una Juventus che - più che il nono scudetto consecutivo- pretendeva un posto nella fase finale della Champions League. Per Maurizio Sarri il futuro è più che ... Leggi su tg.la7

juventusfc : KICK OFF |??| Si parte!! Qui, dove tutto è possibile, regalateci una grande serata! #FinoAllaFine ?? LIVE MATCH ??… - juventusfc : Ci siamo. La #UCL sta per tornare. #JuveOL, -1. #FinoAllaFine - Gazzetta_it : #Juventus, non basta super #Ronaldo. #Champions stregata, #Lione ai quarti. E ora cosa succede a #Sarri? #ucl… - RobertoZucchi11 : RT @CorSport: La #Juve di #Sarri finisce qui: adieu, Maurizio ?? - pfx67 : Senza mordente! È inutile, se i calciatori della Juve non acquisiscono la mentalità e la 'cazzimma'di CR7 non vince… -