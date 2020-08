Cazzago San Martino, minacce all'assistente sociale: arrestata per stalking (Di sabato 8 agosto 2020) Cazzago San Martino, Brescia,, 8 agosto 2020 - Ha perseguitato e minacciato l'assistente sociale, ritenendola responsabile dell'allontanamento del figlio, affidato ad un'altra famiglia. Per questo una ... Leggi su ilgiorno

Ultime Notizie dalla rete : Cazzago San Cazzago San Martino: morto a 63 anni Valentino Riviera, lunedì i funerali BresciaToday Minaccia (di morte) e aggredisce l’assistente sociale, arrestata

