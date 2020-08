Buffon su Pirlo: ” Da compagno ad allenatore” (Di sabato 8 agosto 2020) Gianluigi Buffon scherza sui social così col suo grande amico Andrea Pirlo dopo l’ufficialità del nuovo incarico per l’ex centrocampista. “Quindi ora devo chiamarti Mister!?!?! In bocca al lupo per questa nuova sfida Andrea!”, la battuta di un ancora incredulo Buffon. Che ha già coniato il nuovo hashtag: #CoachPirlo. Foto: twitter Juventus L'articolo Buffon su Pirlo: ” Da compagno ad allenatore” proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

