Buffon a Pirlo: «Ora devo chiamarti mister?» (Di sabato 8 agosto 2020) Gianluigi Buffon ha commentato l’arrivo sulla panchina della Juventus di Andrea Pirlo: le parole del portiere bianconero Gianluigi Buffon, portiere della Juventus, ha commentato su Instagram l’arrivo sulla panchina bianconera di Andrea Pirlo. MESSAGGIO – «Quindi ora devo chiamarti mister? In bocca al lupo per questa nuova sfida Andrea». View this post on Instagram ‪Quindi ora devo chiamarti mister!?!?! ‬ ‪In bocca al lupo per questa nuova sfida Andrea! ‬ ‪#CoachPirlo ‬ A post shared by Gianluigi Buffon (@gianluigiBuffon) on Aug 8, 2020 at 11:55am PDT Leggi su ... Leggi su calcionews24

