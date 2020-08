Barcellona-Napoli, i diffidati azzurri a rischio squalifica (Di sabato 8 agosto 2020) Sono tre i diffidati del Napoli a rischio squalifica in caso di passaggio del turno ai quarti. Prima del match contro il Barcellona, infatti, sono in diffida Kalidou Koulibaly, Mario Rui e Fernando Llorente: in caso di ulteriore giallo per il giovane francese, arriverebbe un turno di stop. Qualora invece non dovesse arrivare l’ammonizione, il giocatore in questione non sarebbe più in diffida nei quarti a causa del nuovo regolamento della competizione. I diffidati DEL Barcellona IL REGOLAMENTO DEI diffidati Leggi su sportface

