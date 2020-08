A Budoni arriva il servizio internet gratuito per turisti e residenti (Di sabato 8 agosto 2020) Per connettersi, basterà scaricare l'app gratuita "wifi.italia.it" e seguire la procedura di ... , Visited 53 times, 53 visits today, Notizie Simili: La lettera del vescovo Sanguinetti ai fedeli e ai ... Leggi su galluraoggi

Ultime Notizie dalla rete : Budoni arriva

Gallura Oggi

SASSARI. «Hai operato come operatrice socio sanitaria dando il tuo contributo alla società in maniera diretta. Oggi a soli 26 anni il Signore ti ha chiamato a sè perché aveva bisogno di un angelo.SASSARI. Sono stati i genitori non riuscendo a mettersi in contatto con lei a dare l’allarme. Non era normale che la figlia non rispondesse al telefono, così hanno chiesto ai vigili del fuoco di inter ...