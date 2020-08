Wta Palermo 2020, Martic è la prima semifinalista: Sansovich ko in due set (Di venerdì 7 agosto 2020) La tennista croata Petra Martic batte in due set 7-6(5), 7-6(3) la bielorussa Aliaksandra Sasnovich, nel match valevole per i quarti di finale del torneo Wta di Palermo 2020. e vola in semifinale dove incontrerà la vincitrice dell’incontro tra Elisabetta Cocciaretto e Anett Kontaveit. La croata ha avuto molto filo da torcere nel primo set, che è riuscita a vincere soltanto al tie-break con il punteggio di 7-6(5). Nel secondo set Martic si costruisce un cammino in discesa, centrando un doppio break, ma poi vanifica tutto, permettendo alla sua avversaria di rientrare in partita e mandando il set al tie-break, in cui la croata ha ancora una volta la meglio in 7-6(3). Leggi su sportface

