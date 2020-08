Verbali covid, dal governo solo un contentino. 5 documenti su 3 mesi di riunioni. Dov’è il resto? (Di venerdì 7 agosto 2020) Si potrebbe dire che hanno dato un contentino per placare le fiamme? È vero che ieri (6 agosto) il governo ha desecretato i famosi 5 Verbali che prima di allora voleva mantenere segreti, ma è vero anche che mancano quelli fondamentali, su tre mesi di riunioni e di atti solo cinque sono stati resi pubblici. Mancano i Verbali delle riunioni tra il 22 e il 27 di gennaio, quando non si sa bene perché l’ordine di testare tutte le polmoniti virali anomale si trasformò nell’ordine di testare solo quelle di chi proveniva dalla Cina. Mancano i Verbali del periodo tra l’1 e il 7 marzo, i giorni in cui si decise di non fare la zona rossa ad Alzano e Nembro, ... Leggi su ilparagone

Covid, i verbali: i negozi potevano restare aperti. Resta il giallo sui comuni bergamaschi

Carlo Taormina attacca Conte: "Carnefice"/ Video "Ha commesso errori da 30mila morti"

Il celebre avvocato si è scagliato su Twitter contro le scelte effettuate dal Governo tra la fine di gennaio e l’inizio di febbraio: “Commesse porcherie assassine” (video) L’attacco frontale, diretto ...

Coronavirus, il Cts chiese il 3 marzo zona rossa a Nembro e Alzano

L'invito era rivolto al governo, dopo la crescita impetuosa dei contagi che era stata comunicata dalla Regione Lombardia all'Istituto Superiore della Sanità. Due giorni dopo, arrivarono in provincia d ...

