The Last Of Us Parte II: per sviluppare il museo ci sono voluti ben due anni (Di venerdì 7 agosto 2020) Dopo anni di attesa, The Last of Us Parte II è uscito nel mese di giugno. Il gioco è stato acclamato dalla critica, ma anche ricevuto molte discussioni contrastanti che spesso hanno fatto emergere tensioni tra i fan ed i creatori. Ma a prescindere da tutto ciò, il gioco è stato senza dubbio un vero e proprio successo. In una recente news abbiamo scoperto che ci sono voluti oltre 2.000 sviluppatori per portare a termine il gioco, ma ora possiamo dare uno sguardo più approfondito su una particolare sessione.Il livello del museo nel gioco viene ricordato da molti con affetto, soprattutto perché è il più grande richiamo al gioco originale. In un recente episodio dell'account YouTube Game Maker's Toolkit, il level designer Evan Hill ha ... Leggi su eurogamer

Dopo anni di attesa, The Last of Us Parte II è uscito nel mese di giugno. Il gioco è stato acclamato dalla critica, ma anche ricevuto molte discussioni contrastanti che spesso hanno fatto emergere ten ...

