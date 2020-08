Partecipa ad una festa in spiaggia con 1000 persone: 17enne positivo al Covid (Di venerdì 7 agosto 2020) Un ragazzo di 17 anni, risultato positivo al Covid, ha Partecipato ad una festa in discoteca, una serata organizzata in una delle spiagge più in voga di Catania dove erano presenti più di mille persone. Il ragazzo, dopo la nottata in discoteca, è stato portato di primo mattino al Pronto Soccorso del Policlinico presentando sintomi blandi e febbre. Ad accompagnarlo il padre, a sua volta positivo al Coronavirus seppur asintomatico. L’Asp è riuscito ad identificare almeno trenta persone che hanno frequentato il ragazzo, di conseguenza sono state poste in isolamento: il resto delle persone presenti alla festa sono state invitate a porsi in autoquarantena. La notizia ha fatto immediatamente il giro del web, ... Leggi su tpi

lullaby2007 : RT @LHbaeh: Al momento, sto coltivando una stima incredibile per Aidan Gallagher. Ha 16 e rende partecipe i suoi 3 milioni di follower dell… - TOPlinson_Lou : RT @LHbaeh: Al momento, sto coltivando una stima incredibile per Aidan Gallagher. Ha 16 e rende partecipe i suoi 3 milioni di follower dell… - orcamadonnina : RT @LHbaeh: Al momento, sto coltivando una stima incredibile per Aidan Gallagher. Ha 16 e rende partecipe i suoi 3 milioni di follower dell… - malikamelculo : RT @LHbaeh: Al momento, sto coltivando una stima incredibile per Aidan Gallagher. Ha 16 e rende partecipe i suoi 3 milioni di follower dell… - indecxsiv3af : RT @LHbaeh: Al momento, sto coltivando una stima incredibile per Aidan Gallagher. Ha 16 e rende partecipe i suoi 3 milioni di follower dell… -

Ultime Notizie dalla rete : Partecipa una Coronavirus: aveva partecipato ad una festa alla Plaia, positivo diciassettenne di Catania ilSicilia.it F1, Bottas-Mercedes insieme anche nel 2021. Wolff: «Con Hamilton resiste la coppia più forte»

Valtteri Bottas sarà al volante della Mercedes anche nel 2021: l’annuncio è arrivato giovedì 6 agosto alla vigilia delle prime prove libere del Gp di Silverstone in programma domenica 9. Per Bottas sa ...

Un omaggio alle Pertiche

Sarà inaugurata nel pomeriggio di questo sabato 8 agosto a Livemmo di Pertica Alta la mostra "Alla scoperta delle Pertiche" con gli scatti realizzati dai soci del Cinefotoclub di Brescia I borghi e le ...

Valtteri Bottas sarà al volante della Mercedes anche nel 2021: l’annuncio è arrivato giovedì 6 agosto alla vigilia delle prime prove libere del Gp di Silverstone in programma domenica 9. Per Bottas sa ...Sarà inaugurata nel pomeriggio di questo sabato 8 agosto a Livemmo di Pertica Alta la mostra "Alla scoperta delle Pertiche" con gli scatti realizzati dai soci del Cinefotoclub di Brescia I borghi e le ...