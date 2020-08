'Nessun caso attivo a Bovino', il sindaco Nunno tranquillizza i cittadini: 'Errore già segnalato alla Asl' (Di venerdì 7 agosto 2020) Non ci sono nuovi casi attivi a Bovino. A smentire il dato evidenziato dal Bollettino epidemiologico della Regione Puglia è il sindaco Vincenzo Nunno con una nota apparsa sulla pagina Facebook del ... Leggi su foggiatoday

c_enzo_ : Questo non è rigore in nessun caso!!! MAI! #JuventusLione - harrymelonwater : RT @itsvharry: Ciò che è diverso da te non è inferiore, in nessun caso. - drooooshk : Sono al bar e ho chiesto di guardare la partita del City e il tizio mi ha messo in una stanza in fondo con le luci… - Enrico_Ielasi64 : @Luciana12827144 @CottarelliCPI Un'esempio di come sparare a caso frasi precostituiti senza nessun senso - LaStampaTV : VIDEO | Il sindaco di Tortona Federico Chiodi sui positivi al Covid: 'Al 7 di agosto qualche caso in più, nessun al… -