Napoli, al via i lavori di manutenzione del complesso di Santa Maria la Nova (Di venerdì 7 agosto 2020) Partiranno a breve gli interventi di manutenzione straordinaria e conservativa della copertura e di parte delle facciate del complesso monumentale di Santa Maria la Nova in gran parte di proprietà della Città Metropolitana di Napoli. È stata infatti affidata alla ditta vincitrice della gara la realizzazione delle opere previste dal progetto messo a punto per preservare e migliorare uno dei più importanti complessi storici e monumentali del centro storico di Napoli. La Città Metropolitana di Napoli è proprietaria della maggioranza dei locali che affacciano nel chiostro maggiore, ovvero i locali del piano terra, compreso l'ex-refettorio ora adibito a Sala Consiliare dove si riunisce il Consiglio ...

