Melita Toniolo mostra la pancetta sui social e ironizza: «Haters questa è per voi» (Di venerdì 7 agosto 2020) Melita Toniolo mostra la pancetta sui social e ironizza. «Volevo avvisarvi che per agosto ho coperto gli addominali con la pasta al sugo, la coca cola e qualche moscow mule», ha... Leggi su leggo

Accettarsi per ciò che si è lasciando gli stereotipi fuori dalle nostre vite. Il mondo dei social è spesso pieno di immagini patinate e ammalianti che però si scontrano prepotentemente con la realtà c ...Vanessa Incontrada, classe 1978, ha condiviso un scatto mostrandosi senza trucco e mandando un bellissimo messaggio sull'importanza di accettarsi per come si è. In poco tempo la foto ha fatto il giro ...