L’amica perde una gamba per salvarle la vita: Chiara lancia raccolta fondi per lei (Di venerdì 7 agosto 2020) Una raccolta fondi per aiutare Giulia Moscariello, la ragazza di 18 anni di Cava de’ Tirreni, rimasta vittima di un incidente stradale che le è costato l’amputazione di una gamba. “Voglio fare in modo che possa prendere in mano la sua vita, realizzare tutti i suoi sogni ed esprimerle gratitudine per il suo gesto “eroico”. Sono le parole di Chiara Memoli, 18 anni, scampata ad un grave incidente grazie al gesto altruista della sua amica del cuore, Giulia Moscariello, sua coetanea. La giovane si trovava su un muretto con un’amica, vicino al McDonald’s in via Nazionale, a Nocera Inferiore. Giulia aveva spinto Chiara fuori dalla traiettoria di un’auto impazzita, guidata da un giovane, che si era poi schiantato sul ... Leggi su chenews

