La Lega crolla e la Meloni esplode? Farsa-sondaggi: ecco da dove arrivano i voti per FdI, un ribaltone (Di venerdì 7 agosto 2020) Si continua ad evidenziare l'inaspettato, inarrestabile, ingovernabile declino della Lega di Salvini e del diretto travaso di voti (potenziali) a favore di Fratelli d'Italia. Non c'è nulla di vero in tutto questo. Sui nuovi elettori della Meloni se n'è dato conto proprio su queste pagine un mese fa: due terzi di essi arrivano dalla Lega. Si tratta però di voti che erano arrivati a Salvini in massima parte dalla componente di destra del Movimento 5 Stelle, passata infatti dal 45% al 20% del partito. La destra grillina è stata una diretta conseguenza della catastrofe-centrodestra della prima metà dello scorso decennio - affaire Montecarlo, disgregazione del mondo An; scandalo diamanti, defenestrazione di Bossi; condanna di Berlusconi per frode ... Leggi su liberoquotidiano

