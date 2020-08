H.E.R.: “Io, cantante trans, giudicata improponibile a Sanremo” (Di venerdì 7 agosto 2020) ROMA – Più di una vittoria. Un messaggio, forte, contro ogni discriminazione: “Tornare con questo singolo per me è importante, è l’ennesima conferma che sono sulla strada giusta. È un grande riconoscimento”. H.E.R., al secolo Erma Pia Castriotta, ha vinto la 23esima edizione del Premio Amnesty International nella sezione Emergenti con il singolo ‘Il mondo non cambia mai’. Un brano, questo, contro le discriminazioni. Subito dopo il riconoscimento, ha voluto fare una dedica importante: “Il mio premio lo dedico a Patrick Zaki, attivista per i diritti umani, in carcere in Egitto. È venuto a Bologna a studiare, ha appoggiato la questione dei diritti civili. Ha aderito da bravo studente a certe tematiche e l’ha pagata. È ancora in carcere. L’Egitto non sta dando una risposta efficace, questo è terribile. Le carceri egiziane non sono una passeggiata, tutte le carceri sono terribili”. Leggi su dire

miricordodinoi : Va beh ao appena arriva beltrami Martina la “cantante” di amici19 arrivo io. Arrivi tu che arrivo io. #mbxradiotime - Alectoclock : 'lui ascolta x cantante' E allora secondo te devo ascoltarlo anche io ma che cazzo vuol dire - mmaleficenttt1 : @borntoeatoreo stiamo arrivando alla follia comunque, io capisco che sessualizzare un essere umano non sia del tutt… - pinupz : @skippy_metal Io non amavo avere gente in sala. Ah ma non sono un cantante, non vale. - archmeo : Io sulla vicenda @paolaturci mi faccio gli affari miei, certo come cantante mi è sempre piaciuta, tale sarà se farà… -