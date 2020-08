Giugliano, a fuoco camion sull’asse mediano: fiamme e fumo nero (Di venerdì 7 agosto 2020) Giugliano. camion in fiamme in via San Francesco a Patria, a Giugliano. Per dinamiche ancora da accertare, il mezzo è andato a fuoco all’ingresso dell’asse mediano in direzione Lago Patria. Il conducente del veicolo sarebbe riuscito a scendere dal mezzo prima che l’incendio divampasse. Il camion è andato distrutto a causa del rogo. Sul tratto di … L'articolo Giugliano, a fuoco camion sull’asse mediano: fiamme e fumo nero Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

Una colonna di fumo nero sta sorvolando da pochi minuti il cielo di Giugliano. La nube, nonché il cattivo odore, sono percepibili anche dai comuni confinanti. Il rogo è partito da un canneto intorno a ...

Doma, Miami come Napoli: il Sogno Americano dello Chef Marco Giugliano

Nato a San Gennaro Vesuviano, un piccolo centro in provincia di Napoli, Marco cresce tra le frizzanti e insidiose stradine di quartiere. Non senza scossoni. «Mio padre è morto quando avevo 9 anni ed è ...

