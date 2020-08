Garcia: «È la mia sconfitta più bella in Champions» (Di venerdì 7 agosto 2020) Rudi Garcia dopo l’eliminazione della Juve dalla Champions ad opera del suo Lione. «È una cosa veramente forte che abbiamo fatto stasera. È un exploit. Il risultato dell’andata era molto importante per noi. Poi siamo andati 1-0, molto importante per noi. Il rigore loro ci ha fatto un po’ male. Poi loro hanno Ronaldo. Gol fantastico il suo ma siamo rimasti tranquilli, bel risultato da squadra. «Nel secondo tempo abbiamo sofferto sia in casa sia oggi. Oggi ci sta. So che questo è uno stadio molto difficile. È la mia sconfitta più bella in Champions. «Senza Dybala è più complicato per loro. Noi stiamo difendendo bene, lo abbiamo fatto col Psg. L'articolo Garcia: «È la mia ... Leggi su ilnapolista

marcobremb : RT @sportface2016: #JuventusLione, #Garcia: 'La mia sconfitta più bella' #Ucl - sportface2016 : #JuventusLione, #Garcia: 'La mia sconfitta più bella' #Ucl - alyosapavlovi : RT @midorimalibu: Gli essere umani non nascono sempre il giorno in cui le loro madri li danno alla luce. La vita li costringe ancora molte… - midorimalibu : Gli essere umani non nascono sempre il giorno in cui le loro madri li danno alla luce. La vita li costringe ancora… - depaceofficial : RT @paolo___10: 'sono 6 anni che attendo questo momento, 6 fottuti anni dio porco e domani consumerò la mia vendetta, il Lione passerà il t… -