Formula 1, Hamilton ammette: “rinnovo? Non mi sembra il momento giusto visto ciò che succede nel mondo” (Di venerdì 7 agosto 2020) Lewis Hamilton rinvia ulteriormente le discussioni sul proprio rinnovo di contratto con la Mercedes, appigliandosi questa volta a ciò che sta succedendo nel mondo, dove molte persone stanno perdendo il lavoro a causa del Coronavirus. Peter Fox/Getty ImagesIl britannico, sempre coinvolto in battaglie umanitarie come quella contro il razzismo, ha dunque posticipato qualsiasi incontro relativo al proprio prolungamento: “in tutta onestà, non mi sembra proprio il momento giusto. Se pensiamo che in questo momento storico, nel mondo tantissime persone hanno perso il proprio lavoro, sedersi e negoziare un grande contratto non è certamente la cosa più importante e di cui ho bisogno. In più, sia io che la squadra vogliamo continuare il nostro ... Leggi su sportfair

