Formula 1, GP 70° Anniversario Silverstone 2020. Wolff: “Rinnovo Bottas? Buoni rapporti con Hamilton” (Di venerdì 7 agosto 2020) “Perché abbiamo deciso di rinnovare con Bottas? Non vogliamo tornare indietro ai tempi di Rosberg e Hamilton perché la guerra la si vedeva in tutti i meeting. La relazione tra Bottas e Hamilton è intatta e ci permette di sviluppare più efficacemente la macchina“. Toto Wolff, team principal della Mercedes, commenta così il rinnovo di Valtteri Bottas anche per il Mondiale 2021. “Quando arriverà il mio rinnovo assieme a quello di Hamilton? Io e Lewis stiamo pensando di andare su Marte per trovare una nuova sfida – scherza Wolff ai microfoni di Sky Sport F1 -. È solo questione di tempo, siamo contenti dove siamo“. Infine sulla possibilità di vedere Sebastian Vettel all’Aston Martin il prossimo anno: “È ... Leggi su sportface

SkySportF1 : ?? Super giro di Bottas! 1° Nelle FP1 Hulkenberg vicino a Verstappen Tempi e classifiche: - Gazzetta_it : #F1 #Silvestrone #GP 70° prime libere firmate #Mercedes. #Ferrari, #Leclerc è quinto - SkySportF1 : FP2 in corso ma c'è una sfida speciale Toto Wolff e James Allison sul monopattino I dettagli:… - codeghino10 : Mercedes intanto punta i piedi e non firma il nuovo patto della concordia, come ci racconta Giacomo Rauli… - if_only1004 : RT @SkySportF1: FP2 in corso ma c'è una sfida speciale Toto Wolff e James Allison sul monopattino I dettagli: -

Ultime Notizie dalla rete : Formula 70°