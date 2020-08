È morto Ciro Di Natale, aveva fondato il brand Camomilla (Di venerdì 7 agosto 2020) È morto Ciro Di Natale, aveva fondato il brand Camomilla Un altro imprenditore che se ne va in questo 2020: si è spento a 70 anni Ciro Di Natale, imprenditore napoletano che aveva dato vita al brand Camomilla negli anni ’70; in quegli anni, aveva anche permesso l’apertura della Galleria Scarlatti, un centro commerciale nell’omonima strada del Vomero a Napoli. Ciro Di Natale era anche appassionato di musica, di fatto sempre negli anni ’70 entrò nei Top’s, una band della scena beat partenopea dove suonava la batteria. La parentesi musicale in realtà precedette poi la vita da ... Leggi su tpi

NapoliToday : #Cronaca #Vomero Vomero in lutto, è morto Ciro Di Natale: creò il brand Camomilla - infoitinterno : Lutto nella politica lecchese, è morto l’ex consigliere comunale Ciro Nigriello - infoitinterno : Lecco. Morto a 65 anni Ciro Nigriello Portalettere e consigliere comunale - lecco_notizie : Lutto nella politica lecchese, è morto l’ex consigliere comunale Ciro Nigriello - GazzettaDelSud : Cirò, è morto il professore Mezzi: è stato studioso di storia locale -

Ultime Notizie dalla rete : morto Ciro È morto Ciro Di Natale, creò i negozi Camomilla e Galleria Scarlatti a Napoli Fanpage.it Napoli: morto Ciro Di Natale, l’imprenditore che diede vita a Camomilla

È morto Ciro Di Natale, l’imprenditore di Napoli che diede vita al brand Camomilla e alla Galleria Scarlatti al centro del Vomero. Si è spento Ciro Di Natale, l’imprenditore napoletano che diede vita ...

È morto Ciro Di Natale, creò i negozi Camomilla e Galleria Scarlatti a Napoli

Si è spento a 70 anni l'imprenditore napoletano Ciro Di Natale: negli anni Settanta aveva dato vita al brand Camomilla, marchio di abbigliamento femminile e accessori poi conosciuto in tutta Italia e ...

È morto Ciro Di Natale, l’imprenditore di Napoli che diede vita al brand Camomilla e alla Galleria Scarlatti al centro del Vomero. Si è spento Ciro Di Natale, l’imprenditore napoletano che diede vita ...Si è spento a 70 anni l'imprenditore napoletano Ciro Di Natale: negli anni Settanta aveva dato vita al brand Camomilla, marchio di abbigliamento femminile e accessori poi conosciuto in tutta Italia e ...