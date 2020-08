Dl agosto, le tasse sospese nel lockdown saranno spalmate in due anni (Di venerdì 7 agosto 2020) Ulteriore rateizzazione dei versamenti sospesi. saranno spalmati in due anni i versamenti delle tasse e dei contributi sospesi a marzo, aprile e maggio e rinviati a settembre. Lo prevede la nuova bozza del decreto agosto atteso in Consiglio dei ministri. L’appuntamento con il fisco resta fissato al 16 settembre ma le rate mensili passeranno da 4 a 24. La bozza più recente è di 103 articoli - più dei 91 della precedente - ma ancora vi compaiono diversi nodi da sciogliere e norme da definire. Leggi su huffingtonpost

Altri 400 euro di reddito di emergenza per le famiglie più in difficoltà. In una nuova bozza aggiornata del decreto agosto, ancora suscettibile di modifiche, compare la misura, per la quale si potrà f ...

(Teleborsa) - Il Dl agosto - sul quale ieri l'esecutivo ha trovato la quadra - il cui varo è atteso nel corso della giornata di oggi in Consiglio dei Ministri, si prepara a tagliare il traguardo. Inta ...

