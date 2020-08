Coronavirus, passa 3 settimane in coma: al risveglio scopre che la famiglia è morta (Di venerdì 7 agosto 2020) Dalla Scozia arriva una storia straziante, una delle molte che ci stiamo tristemente abituando a sentire negli ultimi mesi. Tutte hanno come denominatore comune il Coronavirus, il virus che ha cambiato il mondo in pochi mesi e ha costretto milioni di persone a convivere ancor di più col dolore e perdite improvvise. È il caso di Scott Miller, 43enne scozzese che ha perso la famiglia mentre si trovava in coma. Figlio, madre e compagna si ammalano di Covid A riportare la sua storia è la Bbc: la vicenda di Scott Miller sta acquisendo molta risonanza, per via della sfortuna dell’uomo, ma anche per sottolineare ancora la pericolosità del Coronavirus. Scott, 43 anni residente a Edimburgo, si è reso conto che qualcosa non andava il 21 marzo 2020. La madre Norma, con cui Scott ... Leggi su thesocialpost

