Coronavirus, boom di positivi: in sole 24 ore il dato più alto da maggio (Di venerdì 7 agosto 2020) È boom di positivi. I dati del Coronavirus del bollettino di oggi, 7 agosto, non fanno presagire nulla di buono. In 24 ore ci sono 552, in aumento rispetto a ieri quando erano stati 402 e in aumento rispetto a maggio. Il numero totale sale così a 249.756, mentre quello degli attualmente positivi arriva a 12.924. Le cifre diramante dal ministero della Salute parlano, invece, di un calo di decessi che ad oggi toccano quota tre. Numero in diminuzione rispetto a ieri quando erano stati sei. Sono poi 319 in più di ieri i dimessi/guariti che portano il totale da inizio pandemia a 201.642. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 42, esattamente come ieri. Anche i pazienti ricoverati con sintomi sono in aumento arrivando a 779. Il numero dei tamponi ... Leggi su liberoquotidiano

WRicciardi : strano che in Giappone i casi aumentino, non avevano l’Avigan? - Dontlookback81 : RT @ultimenotizie: Paura in #Germania per il #coronavirus. A preoccupare è un boom di contagi: in 24 ore sono stati registrati dal Robert K… - MilanWorldForum : Coronavirus: oggi nuovo boom di contagi -) - ruiciccio : RT @ultimenotizie: Paura in #Germania per il #coronavirus. A preoccupare è un boom di contagi: in 24 ore sono stati registrati dal Robert K… - piras_zia : RT @Filomen30847137: Con gli sbarchi, il #governoclandestino ottiene un duplice scopo: fa affari con i compari dell'accoglienza e accresce… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus boom Coronavirus, boom di casi in Veneto: 183 nuovi positivi in un solo giorno. Zaia: «Il virus entra da fuori» Leggo.it Coronavirus, prosegue per il terzo giorno consecutivo la crescita dei contagi: + 552, tre vittime

Una scoperta dei ricercatori del Campus Bio Medico di Roma potrebbe spiegare il perché dei tanti casi gravi negli Usa e in Sud America, dove l’obesità è particolarmente diffusa ROMA. La curva dei cont ...

Coronavirus, boom di casi in Veneto: 183 nuovi positivi in un solo giorno. Zaia: «Il virus entra da fuori»

Coronavirus, i dati del Veneto di oggi preoccupano. Nelle ultime 24 ore si contano ben 183 nuovi positivi in più, che portano il totale dall'inizio della pandemia a 20.535: schizzano i soggetti posti ...

Una scoperta dei ricercatori del Campus Bio Medico di Roma potrebbe spiegare il perché dei tanti casi gravi negli Usa e in Sud America, dove l’obesità è particolarmente diffusa ROMA. La curva dei cont ...Coronavirus, i dati del Veneto di oggi preoccupano. Nelle ultime 24 ore si contano ben 183 nuovi positivi in più, che portano il totale dall'inizio della pandemia a 20.535: schizzano i soggetti posti ...