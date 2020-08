Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, mai così lontani: vacanze separate e aria di crisi (Di venerdì 7 agosto 2020) Non c’è pace nella famiglia Rodriguez, dopo Belen e Stefano ora i fan temono per Cecilia e Ignazio Moser, mai stati così distanti. Ma cosa è successo? Cecilia e Ignazio, fonte foto: Instagram @chechuRodriguez realLa storia d’amore tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino è giunta al capolinea, ora i fan della famiglia temono per un’altra coppia. Stiamo parlando di Cecilia e Ignazio, i due si sono conosciuti e innamorati nella casa del Grande Fratello Vip 2 e da allora non si sono più lasciati. Dopo aver passato insieme la quarantena presso la tenuta dei Moser, i due sembravano in procinto di matrimonio e sempre più ... Leggi su chenews

