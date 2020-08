Capi colorati: ecco come vanno lavati per non rovinarli (Di venerdì 7 agosto 2020) . Capi colorati, che passione. Però sono delicati e vanno lavati con grande cura e attenzione. Si possono sbiadire durante i lavaggi e se non si prendono delle precauzioni possono anche macchiare gli altri panni. Qui di seguito ti consigliamo delle regole generali seguendo le quali puoi evitare questi inconvenienti. Naturalmente, però, è buona norma innanzitutto tener conto delle istruzioni di lavaggio che di solito sono riportate sulle etichette dei vestiti. Un modo per vedere quanto è delicato un capo colorato è la cosiddetta prova colore. Se devi lavare un capo colorato per la prima volta, è possibile che questo possa perdere colore. Puoi verificarlo impregnandone un angolo con dell’acqua calda e strofinandoci sopra un asciugamano bianco. Se l’asciugamano prende ... Leggi su pianetadonne.blog

